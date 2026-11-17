Всевышний поведал о том, что многобожники, которые отвергают посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поклоняются идолам, которые не способны принести им даже крупицу добра или уберечь их от зла. Они говорят слова, которые не подтверждаются никакими доказательствами, и называют вымышленные божества своими заступниками перед Аллахом. Они поклоняются им для того, чтобы они приблизили их к Аллаху и заступились за них перед Ним. Однако эти воззрения являются их собственными измышлениями, и поэтому Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать: «Всевышний Аллах является Всеведущим Владыкой, Который объемлет Своим знанием все, что происходит на небесах и на земле. Он возвестил, что у Него нет сотоварищей и что помимо Него нет иных богов. Неужели после этого вы, многобожники, заявляете, что у Аллаха есть сотоварищи? Неужели вы надеетесь сообщить Аллаху нечто такое, чего Он не знает? Неужели вы осведомлены лучше, чем Аллах?» Что может быть более лживым и порочным, чем подобные заявления многобожников, которые подразумевают, что заблудшие и невежественные глупцы осведомлены лучше, чем Господь миров? И если благоразумный человек задумается только над этими словами, то этого будет достаточно для того, чтобы он твердо убедился в лживости и порочности воззрений многобожников. Пречист Всевышний Аллах! Он бесконечно далек от любых недостатков. Он не имеет сотоварищей и себе подобных. Напротив, Он является Единственным и Вечным Богом. Помимо Него, на небесах и на земле нет иного истинного божества. А все идолы на небесах и земле, которым поклоняются многобожники, являются бесполезными, о чем свидетельствуют здравый смысл, религия и подсознание. Всевышний сказал: «Это - потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах - Возвышенный, Большой» (22:62).