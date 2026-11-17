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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 16
Yunus
১৬
১০:১৬
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ١٦
قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًۭا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦
قُلْ
لَّوْ
شَآءَ
اللّٰهُ
مَا
تَلَوْتُهٗ
عَلَیْكُمْ
وَلَاۤ
اَدْرٰىكُمْ
بِهٖ ۖؗ
فَقَدْ
لَبِثْتُ
فِیْكُمْ
عُمُرًا
مِّنْ
قَبْلِهٖ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟
বল, ‘‘আল্লাহর ইচ্ছে হলে আমি তোমাদের কাছে তা তিলাওয়াত করতাম না, আর আল্লাহও তোমাদেরকে তার খবর দিতেন না। আমি তো এর পূর্বে একটা দীর্ঘ সময় তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি, তা সত্ত্বেও তোমরা কি বুঝবে না?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
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Tafsir Fathul Majid
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