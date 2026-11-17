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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 14
Yunus
১৪
১০:১৪
ثم جعلناكم خلايف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ١٤
ثُمَّ جَعَلْنَـٰكُمْ خَلَـٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤
ثُمَّ
جَعَلْنٰكُمْ
خَلٰٓىِٕفَ
فِی
الْاَرْضِ
مِنْ
بَعْدِهِمْ
لِنَنْظُرَ
كَیْفَ
تَعْمَلُوْنَ
۟
অতঃপর তাদের পর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি এটা দেখার জন্য যে, তোমরা কী রকম ‘আমাল কর।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷