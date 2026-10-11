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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 109
Yunus
১০৯
১০:১০৯
واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ١٠٩
وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ١٠٩
وَاتَّبِعْ
مَا
یُوْحٰۤی
اِلَیْكَ
وَاصْبِرْ
حَتّٰی
یَحْكُمَ
اللّٰهُ ۖۚ
وَهُوَ
خَیْرُ
الْحٰكِمِیْنَ
۟۠
তোমার নিকট যে ওয়াহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর আর তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফায়সালা প্রদান করেন। বস্তুতঃ তিনিই হলেন সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।
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