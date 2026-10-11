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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 106
Yunus
১০৬
১০:১০৬
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ١٠٦
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًۭا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٦
وَلَا
تَدْعُ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مَا
لَا
یَنْفَعُكَ
وَلَا
یَضُرُّكَ ۚ
فَاِنْ
فَعَلْتَ
فَاِنَّكَ
اِذًا
مِّنَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আহবান করো না এমন কিছুকে যা না পারে তোমার কোন উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে; যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷