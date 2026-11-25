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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ya-Sin আয়াহ 80
Ya-Sin
৮০
৩৬:৮০
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
لَّذِیْ
جَعَلَ
لَكُمْ
مِّنَ
الشَّجَرِ
الْاَخْضَرِ
نَارًا
فَاِذَاۤ
اَنْتُمْ
مِّنْهُ
تُوْقِدُوْنَ
۟
যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হতে আগুন তৈরি করেছেন, অতঃপর তোমরা তাত্থেকে আগুন জ্বালাও।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷