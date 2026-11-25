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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ya-Sin আয়াহ 79
Ya-Sin
৭৯
৩৬:৭৯
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلْ
یُحْیِیْهَا
الَّذِیْۤ
اَنْشَاَهَاۤ
اَوَّلَ
مَرَّةٍ ؕ
وَهُوَ
بِكُلِّ
خَلْقٍ
عَلِیْمُ
۟ۙ
বল, ‘‘তাকে তিনিই জীবন্ত করবেন যিনি ওগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷