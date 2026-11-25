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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ya-Sin আয়াহ 70
Ya-Sin
৭০
৩৬:৭০
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٧٠
لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّۭا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٠
لِّیُنْذِرَ
مَنْ
كَانَ
حَیًّا
وَّیَحِقَّ
الْقَوْلُ
عَلَی
الْكٰفِرِیْنَ
۟
যাতে সে (আত্মিকভাবে) জীবিতকে সতর্ক করতে পারে আর কাফিরদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল হতে পারে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷