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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ya-Sin আয়াহ 68
Ya-Sin
৬৮
৩৬:৬৮
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَنْ
نُّعَمِّرْهُ
نُنَكِّسْهُ
فِی
الْخَلْقِ ؕ
اَفَلَا
یَعْقِلُوْنَ
۟
আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দেই, তাকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনি। তবুও কি তারা বুঝে না?
তাফসির
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হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷