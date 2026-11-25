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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ya-Sin আয়াহ 57
Ya-Sin
৫৭
৩৬:৫৭
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ٥٧
لَهُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٧
لَهُمْ
فِیْهَا
فَاكِهَةٌ
وَّلَهُمْ
مَّا
یَدَّعُوْنَ
۟ۚۖ
তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলমূল আর তাদের জন্য থাকবে তারা যা কিছু পেতে চাইবে।
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