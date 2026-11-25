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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ya-Sin আয়াহ 51
Ya-Sin
৫১
৩৬:৫১
ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ٥١
وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥١
وَنُفِخَ
فِی
الصُّوْرِ
فَاِذَا
هُمْ
مِّنَ
الْاَجْدَاثِ
اِلٰی
رَبِّهِمْ
یَنْسِلُوْنَ
۟
আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা ক্ববর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷