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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ya-Sin আয়াহ 44
Ya-Sin
৪৪
৩৬:৪৪
الا رحمة منا ومتاعا الى حين ٤٤
إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍۢ ٤٤
اِلَّا
رَحْمَةً
مِّنَّا
وَمَتَاعًا
اِلٰی
حِیْنٍ
۟
আমার রহমত না হলে, আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে না দিলে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷