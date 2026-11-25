{خۆر جێگیر نیەو دەجولێت} [ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ] وه خۆریش ئهڕوات بۆ شوێنی جێگیری خۆی كه ژێر عهرشی خوای گهورهیه، (ئهبو زهڕى غهففارى) دهفهرمێت: لهكاتى خۆرئاوا بوون لهگهڵ پێغهمبهرى خوا - صلی الله علیه وسلم - بووم له مزگهوت، فهرمووى: (ئهى ئهبا زهڕ دهزانیت خۆر له كوێ ئاوا دهبێت؟) وتم: خواو پێغهمبهرى خوا - صلی الله علیه وسلم - باشتر دهزانن، فهرمووى: (دهڕوات تا له ژێر عهرشى خواى گهوره سوجده دهبات، ئهمیش ماناى ئایهتهكهیه)، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه خۆر دهجولێت و جێگیر نیه) [ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) ] كه ئهمهیش دانانی خوایهكه كه زۆر بهعیززهت و زانایه.