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তাফসির: Taha ২০:৯৭
Taha
৯৭
২০:৯৭
قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًۭا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًۭا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٩٧
قَالَ
فَاذْهَبْ
فَاِنَّ
لَكَ
فِی
الْحَیٰوةِ
اَنْ
تَقُوْلَ
لَا
مِسَاسَ ۪
وَاِنَّ
لَكَ
مَوْعِدًا
لَّنْ
تُخْلَفَهٗ ۚ
وَانْظُرْ
اِلٰۤی
اِلٰهِكَ
الَّذِیْ
ظَلْتَ
عَلَیْهِ
عَاكِفًا ؕ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ
ثُمَّ
لَنَنْسِفَنَّهٗ
فِی
الْیَمِّ
نَسْفًا
۟
মূসা বলল, ‘তুই দূর হ! এ জীবনে তোর জন্য এ শাস্তিই থাকল যে, তুই বলবি- আমাকে স্পর্শ করো না, আর তোর জন্য একটা নির্দিষ্ট ওয়া‘দা আছে যার খেলাফ হবে না। আর তোর ইলাহর পানে চেয়ে দেখ যাকে তুই ঘিরে থাকতি, আমি তাকে অবশ্য অবশ্যই জ্বলন্ত আগুনে জ্বালিয়ে দেব, আর তাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবশ্য অবশ্যই সাগরে নিক্ষেপ করব।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-گوێلكە ئاڵتونییەكە دەسوتێنێت} [
قَالَ فَاذْهَبْ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: دهی بڕۆ ئێره بهجێبهێلهو دوور بكهوه لێره [
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ
] چونكه دهستت بۆ شتێك برد كه بۆت نهبوو دهستى بۆ بهریت، تا له ژیاندا بی ئهبێ كهس لێت نزیك نهبێتهوهو تێكهڵى خهڵكى نهبیت، نهفی كردو دووری خستهوهو فهرمانی كرد به بهنی ئیسرائیل كه جارێكی تر لێی نزیك نهبنهوهو كهس قسهی لهگهڵ نهكات وهكو سزایهك بۆی [
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ
] وه به دڵنیایى تۆ مهوعیدێكیشت ههیه كه خوای گهوره ئهو مهوعیده له كاتی خۆی جێبهجێ ئهكات كه ڕۆژی قیامهته لهوێ خوای گهوره سزات ئهدات [
وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
] وه سهیری خوایهكهت بكه كه بهردهوام مایتهوه لهسهری و عیبادهتیت دهكرد [
لَنُحَرِّقَنَّهُ
] ئهبێ بیسووتێنین به ئاگر [
ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧)
] پاشانیش خۆڵهمێشهكهی فڕێ ئهدهینه ناو دهریاوهو بڵاوی ئهكهینهوه تا با بیبات.