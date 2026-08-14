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তাফসির: Taha ২০:৯৫
Taha
৯৫
২০:৯৫
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
فَمَا
خَطْبُكَ
یٰسَامِرِیُّ
۟
মূসা বলল, ‘এখন তোমার ব্যাপারটা কী, হে সামিরী?’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (٩٥)
] پاشان موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ڕووی كرده (سامیری) و پێى وت: ئهی (سامیری) چی وای لێكردیت كه ئهم ئیشه بكهی گوێلكێك دروست بكهی له ئاڵتوون و بانگی خهڵكی بكهی بۆ پهرستنی (سامرى له قهومێكى مانگاپهرست بوو، وه خۆشهویستى مانگاپهرستى له دڵیدا جێگیرو چهسپاو بوو،وه لهگهڵ بهنى ئیسرائیل موسڵمان بوونى خۆى ئاشكرا كرد بوو).