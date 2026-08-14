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Tiếng Việt
তাফসির: Taha ২০:৯৫
Taha
৯৫
২০:৯৫
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
فَمَا
خَطْبُكَ
یٰسَامِرِیُّ
۟
মূসা বলল, ‘এখন তোমার ব্যাপারটা কী, হে সামিরী?’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
قال موسى للسامري:
فما شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟