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Taha
৮৩
২০:৮৩
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
وَمَاۤ
اَعْجَلَكَ
عَنْ
قَوْمِكَ
یٰمُوْسٰی
۟
‘হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে (তূর পাহাড়ে আসতে) তুমি জলদি করলে কেন?’
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Koyas Miah
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২ বছর পূর্বে
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আয়াহ ২০:৮৩
The context of this ayah, I believe, is after Musa (as) and his people were saved from Pharoah, Musa (as) went ahead of his people so he could attend his appointed meeting with Allah. In the time he was away, his people began worshipping the calf.
On reflection, the ayah – and the question of 'rushing / hastening' – has a double meaning for me:
1) 'What made you rush?' - i.e. Intention: Sometimes in life, we rush ahead, enthusiastically seeki...
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