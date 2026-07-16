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Tiếng Việt
Taha
৬৭
২০:৬৭
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧
فَاَوْجَسَ
فِیْ
نَفْسِهٖ
خِیْفَةً
مُّوْسٰی
۟
তখন মূসা তার মনে ভীতি অনুভব করল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
20:66 20:67 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
قال لهم موسى:
بل ألقُوا أنتم ما معكم أولا فألقَوا حبالهم وعصيَّهم، فتخيل موسى مِن قوة سحرهم أنها حيات تسعى، فشعر موسى في نفسه بالخوف.