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Taha
৫৫
২০:৫৫
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ
وَفِیْهَا
نُعِیْدُكُمْ
وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ
تَارَةً
اُخْرٰی
۟
মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, আর তাত্থেকে তোমাদেরকে আবার বের করব।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
] لهو زهویه لهو خۆڵه دروستمان كردوون، واته: ئادهم بنچینهو ئهسڵی له خۆڵ بووه [
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
] پاشانیش ئهتانگهڕێنینهوه بۆ ناو زهوی كاتێك كه ئهمرن [
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥)
] وه له ڕۆژی قیامهتیش جارێكی تر له زهوی دهرتانئهكهینهوهو زیندووتان ئهكهینهوه.