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তাফসির: Taha ২০:১৩২
Taha
১৩২
২০:১৩২
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَاْمُرْ
اَهْلَكَ
بِالصَّلٰوةِ
وَاصْطَبِرْ
عَلَیْهَا ؕ
لَا
نَسْـَٔلُكَ
رِزْقًا ؕ
نَحْنُ
نَرْزُقُكَ ؕ
وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوٰی
۟
আর তোমার পবিরার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক। তোমার কাছে আমি রিযক চাই না, আমিই তোমাকে রিযক দিয়ে থাকি, উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ﴾ اصْبِرْ ﴿عَلَیۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ﴾ نُكَلِّفك ﴿رِزۡقࣰاۖ﴾ لِنَفْسِك وَلَا لِغَيْرِك ﴿نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَـٰقِبَةُ﴾ الْجَنَّة ﴿لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ لِأَهْلِهَا