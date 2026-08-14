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তাফসির: Taha ২০:১২৬
Taha
১২৬
২০:১২৬
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذٰلِكَ
اَتَتْكَ
اٰیٰتُنَا
فَنَسِیْتَهَا ۚ
وَكَذٰلِكَ
الْیَوْمَ
تُنْسٰی
۟
আল্লাহ বলবেন, ‘এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه ئایهتهكانی ئێمهت پێگهیشت تۆ پشتت تێ كردو پشتگوێت خست و وازت لێ هێناو تهماشات نهكرد [
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦)
] ئێستاش ئاوا به كوێری بهجێ ئههێڵدرێی لهناو ئاگری دۆزهخداو وهكو لهبیركراو مامهڵهت لهگهڵدا دهكرێت.