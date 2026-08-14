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তাফসির: Taha ২০:১২২
Taha
১২২
২০:১২২
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
اجْتَبٰهُ
رَبُّهٗ
فَتَابَ
عَلَیْهِ
وَهَدٰی
۟
এরপর তার পালনকর্তা তাকে বাছাই করলেন, তার তাওবাহ কবূল করলেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করলেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
] پاشان دووباره خوای گهوره ههڵیبژاردهوه [
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢)
] وه كه داوای لێخۆشبوونی له خوای گهوره كرد لێیخۆشبوو وه هیدایهتی دا بۆ ئهوهی كه تهوبه بكات.