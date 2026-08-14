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তাফসির: Taha ২০:১২২
Taha
১২২
২০:১২২
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
اجْتَبٰهُ
رَبُّهٗ
فَتَابَ
عَلَیْهِ
وَهَدٰی
۟
এরপর তার পালনকর্তা তাকে বাছাই করলেন, তার তাওবাহ কবূল করলেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করলেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Muyassar
ثم اصطفى الله آدم، وقرَّبه، وقَبِل توبته، وهداه رشده.