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তাফসির: Taha ২০:১১৯
Taha
১১৯
২০:১১৯
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَاَنَّكَ
لَا
تَظْمَؤُا
فِیْهَا
وَلَا
تَضْحٰی
۟
সেখানে তুমি তৃষ্ণার্তও হবে না, রোদেও পুড়বে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na una neema ya kutoshikwa na kiu katika hii Pepo na kutopatwa na joto la jua.