প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Taha ২০:১১৫
Taha
১১৫
২০:১১৫
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدْ
عَهِدْنَاۤ
اِلٰۤی
اٰدَمَ
مِنْ
قَبْلُ
فَنَسِیَ
وَلَمْ
نَجِدْ
لَهٗ
عَزْمًا
۟۠
ইতোপূর্বে আমি আদামের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে দৃঢ়-সংকল্প পাইনি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئامۆژگاری خوای گەورە بۆ ئادەم} [
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ
] وه به دڵنیایى ئامۆژگاری و وهسیهتمان بۆ ئادهم كردبوو له پێشتردا كه لهو داره نهخوات، بهڵام ئهو لهبیری كردو شهیتان خهڵهتاندی (بۆیه به مرۆڤـ وتراوه انسان چونكه له بیرى كرد) [
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥)
] وه نهمان بینی كه عهزیمهتی ههبێ لهسهر ئهو شته [
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
] وه ئێمه به فریشتهكانمان وت: كڕنوشی ڕێزو ئیحتیرام بۆ ئادهم بهرن.