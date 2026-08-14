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তাফসির: Taha ২০:১১২
Taha
১১২
২০:১১২
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَنْ
یَّعْمَلْ
مِنَ
الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ
مُؤْمِنٌ
فَلَا
یَخٰفُ
ظُلْمًا
وَّلَا
هَضْمًا
۟
যে সৎ কাজ করবে মু’মিন হয়ে, তার অবিচার বা ক্ষতির কোন আশংকা নেই।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
] وه ههر كهسێكیش له دونیادا كردهوهی چاكی كردبێ و باوهڕدار بووبێت (كردهوهى چاك ئهوهیه كه نیهتت بۆ خوا بێت و بۆ ریات نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا
] ئهوه لهوه ناترسێ كه ستهمی لێ بكرێ و تاوانی جگه له خۆی بخرێته سهرشانی [
وَلَا هَضْمًا (١١٢)
] یاخود پاداشتی چاكهكانی لێ كهم بكرێ.