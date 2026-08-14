প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Taha ২০:১১১
Taha
১১১
২০:১১১
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
وَعَنَتِ
الْوُجُوْهُ
لِلْحَیِّ
الْقَیُّوْمِ ؕ
وَقَدْ
خَابَ
مَنْ
حَمَلَ
ظُلْمًا
۟
চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সম্মুখে সকলেই হবে অধোমুখী, আর সে ব্যর্থ হবে যে যুলমের (পাপের) ভার বহন করবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
] وه ڕووهكان ههمووی زهلیل و ملكهچن بۆ خوای گهوره كه ههمیشه زیندووهو ناخهوێت، وه ههڵسوڕێنهرو بهڕێوهبهری بوونهوهره [
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١١)
] وه ئهوهی كه زوڵم و ستهمی كردبێت و شهریكى بۆ خوای گهوره دانابێت لهو ڕۆژهدا زهرهرمهنده.