প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Taha ২০:১০৮
Taha
১০৮
২০:১০৮
يوميذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع الا همسا ١٠٨
يَوْمَئِذٍۢ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًۭا ١٠٨
یَوْمَىِٕذٍ
یَّتَّبِعُوْنَ
الدَّاعِیَ
لَا
عِوَجَ
لَهٗ ۚ
وَخَشَعَتِ
الْاَصْوَاتُ
لِلرَّحْمٰنِ
فَلَا
تَسْمَعُ
اِلَّا
هَمْسًا
۟
সেদিন তারা (সোজাসুজি) আহবানকারীর অনুসরণ করবে যার কথা এদিক ওদিক হবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সেদিন যাবতীয় আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে (এমনভাবে) যে মৃদু গুঞ্জন ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
] لهو ڕۆژهدا خهڵكی ههمووی شوێنی بانگخوازی خوای گهوره ئهكهوێ بهرهو ساحهی مهحشهر (ئهگهر له دونیا شوێنى بكهوتنایه باشتر بوو بۆیان) [
لَا عِوَجَ لَهُ
] هیچ كهسێك نیه لا بدات یان بتوانێ لا بدات و بهلایهكی تردا بڕوات، بهڵكو ههموویان شوێنى دهنگهكه دهكهون [
وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
] وه دهنگهكان ههمووی كپ و هێمن و بێدهنگ ئهبن له ترسی خوای گهورهدا یان لهبهر بیستنی قسهی خوای گهوره [
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨)
] هیچ شتێك نابیستی تهنها چپهو دهنگی نزم نهبێت، یان دهنگى پێیهكان.