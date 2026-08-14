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তাফসির: Taha ২০:১০৭
Taha
১০৭
২০:১০৭
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرٰی
فِیْهَا
عِوَجًا
وَّلَاۤ
اَمْتًا
۟ؕ
তাতে তুমি দেখবে না কোন বক্রতা ও উচ্চতা।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenye kuiangalia haoni, kwa kulingana kwake, mbeteko wala muinuko wala mteremko.