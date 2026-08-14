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তাফসির: Taha ২০:১০৬
Taha
১০৬
২০:১০৬
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَیَذَرُهَا
قَاعًا
صَفْصَفًا
۟ۙ
অতঃপর তিনি তাকে (অর্থাৎ ভূমিকে) মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
تفسير الآيات من 105 الى 107 :
ـيخبر تعالى عن أهوال القيامة، وما فيها من الزلازل والقلاقل،
فقال:
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ }
أي: ماذا يصنع بها يوم القيامة، وهل تبقى بحالها أم لا؟
{ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا }
أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكها فيجعلها هباء منبثا، فتضمحل وتتلاشى، ويسويها بالأرض، ويجعل الأرض قاعا صفصفا، مستويا لا يرى فيه أيها الناظر عِوَجًا، هذا من تمام استوائها
{ وَلَا أَمْتًا }
أي: أودية وأماكن منخفضة، أو مرتفعة فتبرز الأرض، وتتسع للخلائق، ويمدها الله مد الأديم، فيكونون في موقف واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ولهذا