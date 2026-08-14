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তাফসির: Taha ২০:১০৪
Taha
১০৪
২০:১০৪
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَحْنُ
اَعْلَمُ
بِمَا
یَقُوْلُوْنَ
اِذْ
یَقُوْلُ
اَمْثَلُهُمْ
طَرِیْقَةً
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
یَوْمًا
۟۠
আমি ভালভাবেই জানি তারা যা বলে। তাদের মধ্যে যে উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে, ‘তোমরা একদিনের বেশি অবস্থান করনি।’
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئێمه خۆمان زاناترین بهوهی كه ئهوان چی ئهڵێن [
إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (١٠٤)
] ئهوهی كه له ههموویان قسهی ڕێكترو بۆچوونی تهواوتر بێ ئهڵێ: نهخێر ده ڕۆژ نهبووه تهنها یهك ڕۆژێك له دونیادا ماونهتهوه، نهك ئهم قسهیه ڕاست بێ بهڵكو مهبهست ئهوهیه كه سزایان زۆر سهخته و تهمهنى درێژو خۆشیهكانى دونیایان له بیر كردووهو وا دهزانن تهنها رۆژێك له دونیادا ژیاون، (ئهمهیش بێنرخى دونیا دهردهخات و شایانى ئهوه نیه مرۆڤـى موسڵمان خۆى بۆى گوناهبار بكات).