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তাফসির: Sad ৩৮:৮৮
Sad
৮৮
৩৮:৮৮
ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ
نَبَاَهٗ
بَعْدَ
حِیْنٍ
۟۠
কিছুকাল পরেই এর সংবাদ তোমরা অবশ্য অবশ্যই জানতে পারবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Неверующие непременно убедятся в правдивости последнего Небесного Писания. Произойдет это через некоторое время, но когда это произойдет, на них обрушится мучительное наказание и они лишатся возможности наверстать упущенное.