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তাফসির: Sad ৩৮:৮৮
Sad
৮৮
৩৮:৮৮
ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ
نَبَاَهٗ
بَعْدَ
حِیْنٍ
۟۠
কিছুকাল পরেই এর সংবাদ তোমরা অবশ্য অবশ্যই জানতে পারবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)
] وه ئهی كافران به دڵنیایی له داهاتوودا له ڕۆژی قیامهت ههواڵ و راستیهكانی قورئان ئهزانن، والله أعلم.