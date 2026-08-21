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তাফসির: Sad ৩৮:৮৮
Sad
৮৮
৩৮:৮৮
ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ
نَبَاَهٗ
بَعْدَ
حِیْنٍ
۟۠
কিছুকাল পরেই এর সংবাদ তোমরা অবশ্য অবশ্যই জানতে পারবে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ }
أي: خبره
{ بَعْدَ حِينٍ }
وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب.تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه.