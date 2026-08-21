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তাফসির: Sad ৩৮:৮৭
Sad
৮৭
৩৮:৮৭
ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
ذِكْرٌ
لِّلْعٰلَمِیْنَ
۟
এটা তো বিশ্বজগতের জন্য কেবল উপদেশ বাণী।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷