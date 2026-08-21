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তাফসির: Sad ৩৮:৮৬
Sad
৮৬
৩৮:৮৬
قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ٨٦
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍۢ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦
قُلْ
مَاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
مِنْ
اَجْرٍ
وَّمَاۤ
اَنَا
مِنَ
الْمُتَكَلِّفِیْنَ
۟
বল- আমি এর (অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথের দিকে ডাকার) জন্য তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, আর আমি কোন ধোঁকাবাজ নই।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: كه من بانگتان ئهكهم بۆ ئیمان هێنان خۆ من داوای كرێ و پارهو پاداشتم لێ نهكردوون [
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)
] وه من تهكلیفیش له خۆم ناكهم له خۆمهوه قسه بكهم بهڵكو تهنها ئهوهیه كه خوای گهوره فهرمانم پێ ئهكات و له خۆمهوه من شت دروست ناكهم زیادو كهمى ناكهم.