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তাফসির: Sad ৩৮:৮৬
Sad
৮৬
৩৮:৮৬
قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ٨٦
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍۢ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦
قُلْ
مَاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
مِنْ
اَجْرٍ
وَّمَاۤ
اَنَا
مِنَ
الْمُتَكَلِّفِیْنَ
۟
বল- আমি এর (অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথের দিকে ডাকার) জন্য তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, আর আমি কোন ধোঁকাবাজ নই।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ مَاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ عَلَى تَبْلِيغ الرِّسَالَة ﴿مِنۡ أَجۡرࣲ﴾ جُعْل ﴿وَمَاۤ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِینَ ٨٦﴾ الْمُتَقَوِّلِينَ الْقُرْآن مِنْ تِلْقَاء نَفْسِي