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তাফসির: Sad ৩৮:৮৪
Sad
৮৪
৩৮:৮৪
قال فالحق والحق اقول ٨٤
قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ٨٤
قَالَ
فَالْحَقُّ ؗ
وَالْحَقَّ
اَقُوْلُ
۟ۚ
তিনি বললেন- এটাই সত্য, আমি সত্যই বলি যে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالَ }
اللّه تعالى
{ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ }
أي: الحق وصفي، والحق قولي.