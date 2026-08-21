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তাফসির: Sad ৩৮:৮৩
Sad
৮৩
৩৮:৮৩
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
اِلَّا
عِبَادَكَ
مِنْهُمُ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের বাদে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
isipokuwa wale uliowatakasa miongoni mwa waja wako na ukawalinda nisiwapoteze, na usinipatie njia yoyote ya kuwaathiri.»