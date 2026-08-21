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তাফসির: Sad ৩৮:৮৩
Sad
৮৩
৩৮:৮৩
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
اِلَّا
عِبَادَكَ
مِنْهُمُ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের বাদে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Muyassar
قال إبليس:
فبعزتك- يا رب- وعظمتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين، إلا مَن أخلصتَه منهم لعبادتك، وعصمتَه من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا.