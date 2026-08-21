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তাফসির: Sad ৩৮:৮২
Sad
৮২
৩৮:৮২
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢
قَالَ
فَبِعِزَّتِكَ
لَاُغْوِیَنَّهُمْ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۙ
সে বলল- আপনার ক্ষমতার কসম! আমি ওদের সব্বাইকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢)
] ئیبلیس وتی: سوێند بێت به عیززهتی تۆ ئهی پهروهردگار ئهبێ ههموویان له خشته بهرم وه گومڕایان بكهم.