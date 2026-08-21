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তাফসির: Sad ৩৮:৮১
Sad
৮১
৩৮:৮১
الى يوم الوقت المعلوم ٨١
إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨١
اِلٰی
یَوْمِ
الْوَقْتِ
الْمَعْلُوْمِ
۟
সেদিন পর্যন্ত যার (আগমন) কাল সুনির্ধারিত।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'