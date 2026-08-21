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তাফসির: Sad ৩৮:৭৯
Sad
৭৯
৩৮:৭৯
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ٧٩
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩
قَالَ
رَبِّ
فَاَنْظِرْنِیْۤ
اِلٰی
یَوْمِ
یُبْعَثُوْنَ
۟
সে বলল- হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত সময় দিন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
38:79 38:80 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться среди заблудших. Премудрый Аллах изначально собирался подвергнуть людей испытанию, и поэтому Он внял мольбе сатаны.