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তাফসির: Sad ৩৮:৭৭
Sad
৭৭
৩৮:৭৭
قال فاخرج منها فانك رجيم ٧٧
قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌۭ ٧٧
قَالَ
فَاخْرُجْ
مِنْهَا
فَاِنَّكَ
رَجِیْمٌ
۟ۚۖ
তিনি বললেন- তাহলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি হলে লাঞ্ছিত, বিতাড়িত।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Al-Sa'di
38:76 38:77 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыслие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно земля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дровах и растопке, а земля способна существовать самостоятельно. Все это доказывает, что возражения Иблиса были порочны и безосновательны, а ведь именно он является старейшиной всех неверующих. Нетрудно представить, какие бессмысленные и глупые доводы приводят его ученики и последователи, когда пытаются опровергнуть истину. Вне всякого сомнения, их доводы еще более безосновательны, чем доводы Иблиса.