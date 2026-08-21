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তাফসির: Sad ৩৮:৭২
Sad
৭২
৩৮:৭২
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَاِذَا
سَوَّیْتُهٗ
وَنَفَخْتُ
فِیْهِ
مِنْ
رُّوْحِیْ
فَقَعُوْا
لَهٗ
سٰجِدِیْنَ
۟
আমি যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে ফেলব আর তার ভিতরে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সাজদাহয় পড়ে যাবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
38:72 38:73 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Господь поведал о том, почему же все-таки препирались ангелы. Это произошло тогда, когда Аллах сообщил ангелам о сотворении человека. Он сказал: «Я создам человека из глины. Когда же Я придам ему обличие и вдохну в него душу, то падите перед ним ниц». Благородные ангелы не раздумывая покорились воле своего Господа, и тем самым они не только выполнили Его приказ, но и отдали дань уважения Адаму. Когда Всевышний Аллах завершил сотворение человеческого тела и вдохнул в него душу, ангелы убедились в превосходстве человеческого знания над познаниями обитателей небес. Именно поэтому Аллах повелел им поклониться человеку.