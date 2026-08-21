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তাফসির: Sad ৩৮:৬৮
Sad
৬৮
৩৮:৬৮
انتم عنه معرضون ٦٨
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨
اَنْتُمْ
عَنْهُ
مُعْرِضُوْنَ
۟
যাত্থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
38:67 38:68 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إن هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون منصرفون، لا تعملون به.