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তাফসির: Sad ৩৮:৬৮
Sad
৬৮
৩৮:৬৮
انتم عنه معرضون ٦٨
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨
اَنْتُمْ
عَنْهُ
مُعْرِضُوْنَ
۟
যাত্থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولكن
{ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ }
كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب، فإن شككتم في قولي، وامتريتم في خبري، فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، أكبر شاهد لصدقي، وأدل دليل على حق ما جئتكم به.