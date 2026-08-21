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তাফসির: Sad ৩৮:৬৭
Sad
৬৭
৩৮:৬৭
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلْ
هُوَ
نَبَؤٌا
عَظِیْمٌ
۟ۙ
বল, এটা এক ভয়ানক সংবাদ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
38:67 38:68 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إن هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون منصرفون، لا تعملون به.