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তাফসির: Sad ৩৮:৬৭
Sad
৬৭
৩৮:৬৭
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلْ
هُوَ
نَبَؤٌا
عَظِیْمٌ
۟ۙ
বল, এটা এক ভয়ানক সংবাদ।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قُلْ }
لهم، مخوفا ومحذرا،
ومنهضا لهم ومنذرا:
{ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ }
أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال، خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه، ولا ينبغي إغفاله.