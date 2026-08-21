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তাফসির: Sad ৩৮:৬৭
Sad
৬৭
৩৮:৬৭
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلْ
هُوَ
نَبَؤٌا
عَظِیْمٌ
۟ۙ
বল, এটা এক ভয়ানক সংবাদ।
তাফসির
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : قل هو نبأ عظيم أي وقل لهم يا محمد هو نبأ عظيم أي ما أنذركم [ ص: 202 ] به من الحساب والثواب والعقاب خبر عظيم القدر فلا ينبغي أن يستخف به . قال معناه قتادة . نظيره قوله تعالى : عم يتساءلون عن النبإ العظيم وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : يعني القرآن الذي أنبئكم به خبر جليل . وقيل : عظيم المنفعة